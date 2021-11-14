Москва, 14 ноября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Среди привитых от COVID-19 граждан России дополнительно разыграют денежные призы — соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня, 14 ноября.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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Принять участие в акции смогут привившиеся любой российской вакциной до проведения розыгрыша. Если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация обоими компонентами.

Победителей определит компьютер на основе единого регистра вакцинированных, а информация о победителях будет доступна в личном кабинете на портале «Госуслуг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в России до конца текущего года планируется выпустить более 300 млн доз всех вакцин против COVID-19.

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