Дубай, ОАЭ, 14 ноября 2021, 17:33 — REGNUM Первый полёт российского истребителя пятого поколения Checkmate планируется в 2023 году, заявил 14 ноября глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на выставке Dubai Airshow в ОАЭ.
Как сообщало ИА REGNUM, показ легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate состоялся в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Эта машина будет иметь уменьшенную радиолокационную заметность, повышенную маневренность, а также элементы искусственного интеллекта.
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