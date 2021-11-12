Москва, 12 ноября 2021, 09:27 — REGNUM Российский лёгкий истребитель пятого поколения Checkmate будет экономически выгоднее американского F-35, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.
Он добавил, что в отличие от F-35 российский самолёт экономически выгоднее.
Как сообщало ИА REGNUM, для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow — 2021 в Объединённые Арабские Эмираты прибыла пилотажная группа «Русские витязи» на многоцелевых истребителях Су-30СМ.
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