Адыгея, 5 мая, 2010, 22:49 — ИА Регнум. С 1 июня 2010 года ликвидируется Адыгейский таможенный пост Краснодарской таможни, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе Южного таможенного управления.

Адыгейский таможенный пост ликвидируется в соответствии с приказом ФТС России "О совершенствовании структуры и изменении местонахождения таможенных органов, расположенных в Южном федеральном округе" в рамках реализации Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации.

После ликвидации Адыгейского таможенного поста участники внешнеэкономической деятельности, находящиеся в зоне его деятельности, смогут производить таможенное оформление товаров в близлежащих таможенных постах Краснодарской таможни - Белореченском и Карасунском.