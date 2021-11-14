В Свердловской области выявили уже более 167 тыс. носителей коронавируса
Екатеринбург, 14 ноября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Свердловской области 13 ноября обнаружили ещё 721 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Из них в Екатеринбурге COVID-19 подтвердился у 97 человек. С начала пандемии в регионе выявили уже 167 577 заразившихся коронавирусом.
Вылечились от ковида уже 149 038 пациентов, а скончались 7884.