Екатеринбург, 14 ноября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Свердловской области 13 ноября обнаружили ещё 721 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Из них в Екатеринбурге COVID-19 подтвердился у 97 человек. С начала пандемии в регионе выявили уже 167 577 заразившихся коронавирусом.

Вылечились от ковида уже 149 038 пациентов, а скончались 7884.