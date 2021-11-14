Мантуров рассказал о переговорах с Сербией по регистрации «Спутника Лайт»
Дубай, ОАЭ, 14 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России рассчитывает на регистрацию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в Сербии в ближайшее время, заявил глава министерства Денис Мантуров.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Денис Мантуров
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По его словам, поставки «Спутника V» в Сербию Россия исполнила на две трети — поставлено порядка 2 млн доз.
«Также мы ведем переговоры с коллегами по поводу регистрации в Сербии «Спутника Лайт» и надеемся на скорейшее завершение этого процесса», — сказал Мантуров на полях Dubai Airshow.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров заявил, что в России до конца текущего года планируется выпустить более 300 млн доз всех вакцин против COVID-19.
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