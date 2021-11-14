Новосибирск, 14 ноября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 14 ноября, за сутки зарегистрировано 3889 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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Отметим, что днем ранее было зарегистрировано 4255 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе выявлено 76 366 случаев заражения коронавирусом (+397 за сутки), 55 830 пациентов полностью выздоровели (+92 за сутки), умерли 3566 человек (+13 за сутки).