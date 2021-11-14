Минск, 14 ноября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом 14 ноября сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.

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«С белорусской стороны подтверждена принципиальная готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС, — говорится в сообщении. — Подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь — ЕС».

Отмечается, что Макей и Боррель также обсудили сложную миграционную ситуацию на границе Белоруссии и Польши.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости обеспечить прямые контакты ЕС с Белоруссией.