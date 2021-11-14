Екатеринбург, 14 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Свердловскую область поступило ещё 81 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом объявил в соцсетях губернатор Евгений Куйвашев.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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Также регион получил 39 тыс. доз препарата «Спутник V». После оформления всех необходимых документов вакцина поступит в прививочные пункты.

Куйвашев добавил, что в последнее время ежедневно на вакцинацию приходят от 15 тыс. до 20 тыс. человек. При этом «Спутник Лайт» некоторое время не поступал в регион. Властям пришлось обращаться федеральный Минздрав.