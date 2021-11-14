Афины , 14 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Греция подтвердила 6154 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 13 ноября.

Xinhuanet.com Греция

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Сутками ранее сообщалось про 6862 заражения и 55 смертей.

С начала пандемии в Греции было подтверждено 828 032 случая заражения.

Кроме того, за сутки зарегистрировано 70 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 16 686 человек.

В общей сложности 530 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 83,2% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

За день госпитализированы 413 пациентов с COVID-19.