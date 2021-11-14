Москва, 14 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. За последние сутки в России подтвердили 1219 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции. 14 ноября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число смертей было зарегистрировано в Москве (95), Санкт-Петербурге (80) и Московской области (59). Всего с начала пандемии от COVID-19 в России умерло 255 386 человек.

13 ноября в оперативном штабе сообщали о 1241 смерти от COVID-19 за сутки, что стало максимальным значением для России с начала пандемии. Суточная смертность от новой коронавирусной инфекции находится выше отметки в 1200 случаев шесть дней подряд.

С начала пандемии в России зафиксировано 9 070 674 случая заражения COVID-19. По выздоровлении выписано 7 784 585 человек.

Оперативный штаб оценивает уровень коллективного иммунитета в Росси в 49%. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 63 млн человек.