Москва, 14 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять. Такими словами представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 14 ноября заявление главы британского МИД Элизабет Трасс о причастности России к миграционному кризису у границ ЕС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несёт чёткую историческую ответственность за всё, что с этого момента происходит в регионе, — гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ, гуманитарные катастрофы в этой части света.

И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», — заявила Захарова в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис на белорусско-польской границе начал разгораться с 8 ноября, когда в Белоруссии на границе с Польшей сформировался стихийный лагерь беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. О том, что Россия несёт ответственность за обострение на белорусско-польской границе, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила в статье для газеты The Sunday Telegraph. По её словам, РФ должна оказать давление на белорусские власти, чтобы те остановили развитие кризиса и вступили в диалог.

По мнению Захаровой, западные страны вместо того, чтобы принять решение и начать помогать находящимся беженцам на границе с Белоруссией, ведут разговоры о гибридной угрозе.

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