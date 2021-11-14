Москва, 14 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Прирост числа подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России составил 38 823 за истекшие сутки. 14 ноября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирус в России

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Более трёх тысяч случаев COVID-19 (около 7,9%) были выявлены без клинических проявлений. Субъектами с наименьшими темпами прироста новых случаев за сутки стали Калмыкия (+0,12%), Москва (+0,2%) и Камчатский край (+0,22%).

В среднем по России суточный прирост составил 0,43%. Общее число выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 9 070 674.

13 ноября в оперативном штабе сообщали о 39 256 подтверждённых случаях COVID-19 за сутки. Два дня до этого число выявляемых за сутки новых случаев заражения держалось выше отметки в 40 тыс.