Москва, 14 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт» нужно проходить каждые шесть месяцев. Об этом заявил журналистам глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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«В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю», — цитирует его РИА Новости.

Что касается ревакцинации в условиях другого штамма, то рекомендации по ней будут даны после изучения новой модификации коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург оценил важность введения в общественных местах системы QR-кодов. А в Минздраве РФ разъяснили, что сертификаты о прохождении ревакцинации активируются на портале госуслуг в день прививки. При этом чтобы получить его после начала вакцинации, нужно подождать 21 день.