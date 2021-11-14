Москва, 14 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Заявление начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера о растущем напряжении между Россией и странами Запада и случайной войне иронично прокомментировал в своём телеграм-канале сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что ситуация обострилась давно.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

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"Британский генерал, начальник штаба обороны Н. Картер заявил, что между Россией и Западом наблюдается сейчас бОльшая напряженность, чем во времена холодной войны. И назвал причину — миграционный кризис на границе с Польшей. Неужели? 4 тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России — в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике? Ситуация обострилась давно, и не из-за беженцев. Война уже стала ледяной».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что отношения между Россией и странами Запада напряжены больше, чем во времена «холодной войны», и есть риск перерастания в случайную войну, написал Daily Express со ссылкой на слова начальника штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера.

Напомним, 12 ноября группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги». Поведение стран ЕС на границе с Белоруссией относительно ситуации с мигрантами обесценивает усилия по защите прав человека, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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