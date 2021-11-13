Москва, 14 ноября, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса назвал уголовным преступлением, которое должно быть наказано по закону, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Соответствующее заявление учёный сделал в беседе с ТАСС.

Minzdrav.gov.ru Александр Гинцбург

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Гинцбург отметил, что европейское законодательство допускает наказание до шести лет тюремного срока за подделку и использование поддельных документов о прохождении вакцинации. Учёный отметил, что полностью согласен с такими мерами.

«Это уголовное преступление, за которое надо карать», — пояснил Гинцбург.

Стоит отметить, что в России за подделку, продажу и использование фальшивых документов, а также штампов, печатей или бланков предусмотрено наказание от штрафных санкций до тюремного срока длительностью до двух лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гинцбург рассказал, что введение QR-кодов предотвратит появление новых мутаций коронавируса.