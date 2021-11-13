В Свердловской области выявили ещё 724 носителя коронавируса
Екатеринбург, 13 ноября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В Свердловской области 12 ноября зафиксировали 724 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Из них 102 обнаружено в Екатеринбурге. Всего в регионе выявили уже 166 856 заразившихся.
Выздоровели 148 563 пациента. А скончались от COVID-19 уже 7856 человек.