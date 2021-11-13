Новосибирск, 13 ноября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 13 ноября, за сутки было зарегистрировано 4255 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

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Отметим, что днем ранее, по данным на 12 ноября, за сутки из-за ОРВИ зарегистрировано 4711 обращений.

При этом в регионе выявлено 75 969 случаев заражения коронавирусом (+402 за сутки), 55 738 пациентов полностью выздоровели (+209 за сутки), умерли 3553 человека (+14 за сутки).