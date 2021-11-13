Афины , 13 ноября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Крайне важно убедить как можно больше жителей Греции сделать прививку от коронавируса, заявил представитель правительства страны Янис Эконому в эфире телеканала SKAI 13 ноября.

(сс)Mariagiannakopoulou1994 Янис Эконому

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«В настоящее время в национальной системе здравоохранения страны идет борьба», — добавил он, врачи и медицинские работники находятся на передовой, а правительство использует все имеющиеся в его распоряжении средства для укрепления национальной системы здравоохранения.

В сотрудничестве с ассоциациями врачей министерство здравоохранения также пытается убедить врачей, работающих в частном секторе, воспользоваться предлагаемыми стимулами и помочь государственной системе здравоохранения (ГСЗ) удовлетворить потребности, возникшие в связи с обострением пандемии, отметил Эконому. Он подчеркнул, если обеспечить нужды ГСЗ таким образом не получится, то запрос на мобилизацию врачей частного сектора будет введен в действие уже в понедельник, 15 ноября. Особенно это касается северной Греции, где система здравоохранения сильно обременена.

Эконому исключил возможность всеобщей изоляции, и сказал, что «общество останется открытым в рамках мер, направленных в основном на непривитых людей».

Поскольку до рождественских и новогодних праздников осталось всего полтора месяца, отметил Эконому, главное сейчас — «чтобы все, и особенно наши непривитые сограждане, поняли, что самый безопасный способ отпраздновать со своей семьей и друзьями — это поторопиться с вакцинацией. Другими словами, нет никакого способа ослабить то, что мы установили для непривитых».