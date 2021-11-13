Новосибирск, 13 ноября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3843 пациента, в том числе 50 детей. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«В отделениях реанимации находятся 348 человек. На ИВЛ — 63 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 848 816 тестов на коронавирус.