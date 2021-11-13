Москва, 13 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и канцлера Германии Ангелы Меркель в связи с миграционным кризисом могут состояться в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Christopher Sessums Граница

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин попросил президента объяснить отсутствие прямого диалога между лидерами Белоруссии и стран ЕС в связи с миграционным кризисом. Путин отметил, что этот вопрос напрямую не касается России.

«Но я так понял из разговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко и с канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, это в ближайшее время произойдёт», — заявил президент России.

Он добавил, что такой разговор должен помочь наладить контакт между ведущими странами Евросоюза и Белоруссией. Особенно важным Путин назвал участие в диалоге Германии, так как мигранты прежде всего стремятся именно в эту страну.

Путин напомнил, что миграционный кризис возник из-за действий стран Запада, в частности Европы. Он подчеркнул, что эти причины носят не только политический и экономический, но и военный характер.

«Военный — потому, что все принимали участие, скажем, в операции в Ираке. А сейчас там очень много курдов из Ирака. В Афганистане 20 лет воевали, сейчас там больше и больше афганцев», — подытожил Путин.

С 8 ноября на границе Белоруссии и Польши начал формироваться стихийный лагерь мигрантов. Большую часть беженцев составляют курды и другие выходцы из стран Ближнего Востока и Африки. Правительство Польши создало антикризисный штаб в связи с угрозой штурма границы беженцами.