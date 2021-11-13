Красноярск, 13 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. С понедельника, 15 ноября студенты Сибирского госуниверситета науки и технологии им. М.Ф. Решетнёва вернутся к очному формату обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учебного заведения.

(сс) MaxBioHazard СФУ

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Отмечается, что в аудиториях будут соблюдать масочный режим, а также другие антиковидные требования Роспотребнадзора. При этом студенты-заочники продолжат учиться в дистанционном формате до 31 января 2022 г.

По данным телеканала ТВК6, с 15 ноября в аудитории вернутся также учащиеся институтов Сибирского федерального университета, в которых уровень вакцинации превышает 70%.

«Остальные институты продолжают работу в дистанционном режиме. Про учёбу после 20 ноября решение будет принято позже, исходя из эпидситуации», — добавили в СФУ.

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