Красноярск, , 11:47 — REGNUM В Красноярском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 140 583. За минувшие сутки выявлено 716 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным портала Стопкоронавирус. рф, выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 124 327 человек, в том числе 701 за последние сутки. Зарегистрировано 30 новых летальных случаев, а всего жертвами коронавируса в регионе стали 6945 пациентов.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 51 838 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 352 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 3 988», — добавили в оперштабе.