Минск, 13 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Белорусские спасатели начали установку палаток в стихийном лагере беженцев на границе с Польшей. 13 ноября об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

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Установка палаток проводится по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они будут использоваться для распределения гуманитарной помощи и организации питания для детей.

Вместе со спасателями над обустройством стихийного лагеря работают представители силовых ведомств и волонтёры. К месту скопления беженцев также доставлены электрогенераторы.

Стихийный лагерь беженцев начал формироваться на границе Белоруссии с Польшей 8 ноября. Большинство мигрантов составляют курды и другие выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.

Власти Польши опасаются попытки штурма границы со стороны мигрантов. В связи с этой угрозой в стране созван антикризисный штаб.