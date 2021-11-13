Москва, 13 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В России вновь обновился суточный максимум смертности от новой коронавирусной инфекции. Свежие данные 13 октября приводит федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в стране был зафиксирован 1241 случай смерти от COVID-19. С начала пандемии от этой болезни погибли уже 254 167 человек. Количество граждан с ковидом, ушедших из жизни от других болезней, в оперштабе не называют.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 39 256 случаев COVID-19. Всего за период пандемии был обнаружен уже 9 031 851 заболевший. Случаи COVID-19 выявлены во всех регионах России.