Санкт-Петербург, 13 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге выявили 3273 случай коронавирусной инфекции, сообщили 13 ноября в региональном оперштабе. Это на 148 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Снижение суточной цифры зафиксировано впервые после предыдущего пятидневного роста.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар в Петербурге

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За сутки в Петербурге выписали по выздоровлению 3882 человека. Это на 86 человек больше, чем сутками ранее. Новый показатель суточной выписки — самый большой за осень 2021 года. Второй день подряд в городе снижается смертность от COVID-19: за сутки умерли 70 пациентов человек, это на пять летальных случаев меньше, чем в предыдущие сутки.

В больницы Петербурга, перепрофилированные на лечение COVID-19 и пневмонии, за сутки поступил 484 пациента, это на 94 человека больше, чем в предыдущие сутки. Очевидно, что это стало результатом роста заболеваемости в предыдущие несколько суток. Также за сутки выписали из больниц 508 человек.

В настоящее время в коронавирусных стационарах Петербурга находятся 7562 пациента, на 145 человек меньше, чем сутками ранее. В реанимации находятся 708 пациентов (+1 к уровню предыдущих суток), в том числе 383 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (+20 за сутки).

Для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 9488 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 13 ноября свободны 37,85% коек (относительно норматива Минздрава России).

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 40 326 пациентов, это на 457 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Еще 3438 человек находятся на домашнем карантине (-387), 56 человек — в обсерваторе (без изменений).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки увеличился на 0,12 единицы и составляет на сегодня 1,17 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.