Варшава, 13 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. МВД Польши может запретить железнодорожный транзит через Белоруссию. Об этом заявил изданию RMF FM — министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Камински,

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

В частности, польская сторона угрожает остановить железнодорожное сообщение с бывшей советской республикой. Поводом стала ситуация с мигрантами на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, мигранты на границе скопились с Ближнего Востока. Ситуация обострилась в начале ноября.