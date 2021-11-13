Москва, 13 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин упрекнул страны Евросоюза в отсутствии должной реакции на применение ударных беспилотных летательных аппаратов над территорией Донбасса. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Президент России напомнил, что использование беспилотников «Байрактар» запрещено Минскими соглашениями.

«Действующий президент Украины бодро рапортует о том, что они применяют «Байрактары», то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договорённостями. Но никто на это даже не реагирует, а в США вообще поддержали практически. Европа что-то невнятное сказала на этот счёт, а США вообще поддержали», — отметил президент России.

Владимир Путин добавил, что параллельно с этим военно-морские силы США организовали внеплановые учения в Чёрном море.

«Создаётся впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Ну пусть знают, что мы и не расслабляемся», — заявил Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские военные зафиксировали повышение военной активности Соединённых Штатов и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Минобороны РФ расценивает активность США в Черноморском регионе как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.