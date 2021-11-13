Москва, 13 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Незапланированные учения США и других государств НАТО в Чёрном море являются серьёзным вызовом для России. Об этом в интервью каналу «Россия24» заявил президент Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Он отметил, что на этих «учениях» сформирована достаточно мощная корабельная группировка, также используется и авиация. в том числе авиация.

«У них на борту боевое стратегическое оружие. Это серьёзный вызов для нас», — отметил Путин.

Как сообщало ре, также глава России назвал предупреждения о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, алармистскими По его впечатлению, России не дают расслабиться. «Пусть знают: мы не расслабляемся», — подчеркнул Путин.