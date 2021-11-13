Симферополь, 13 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Система проверки QR-кодов с данными о вакцинации на железнодорожном транспорте может быть внедрена на базе уже использующегося оборудования, заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. 13 ноября об этом сообщает ТАСС.

Dariusz Sieczkowski Вагон РЖД

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Пегов объяснил, что уже давно пассажирам для посадки на поезд достаточно предъявить паспорт. Проверка билетов проводится проводниками с помощью специальных устройств, подключенных к информационной системе управления пассажирскими перевозками.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» добавил, что эти устройства могут использоваться и для проверки данных на других информационных ресурсах, включая портал госуслуг. Поэтому проверка QR-кода потребует лишь нескольких дополнительных секунд.

«Та версия [законопроекта], которую я вчера видел, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке», — подчеркнул Пегов.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании системы QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Новые нормы могут вступить в силу с 1 февраля.