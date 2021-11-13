Нью-Дели, 13 ноября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Индии за сутки выявили более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NDTV 13 ноября 2021 года.

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По данным министерства здравоохранения Индии, за сутки в этой стране выявили 11 850 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 34 426 036.

Скончались в Индии за сутки 555 пациентов с COVID-19, с начала пандемии — 463 245 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении к участникам Парижского форума мира заявил о необходимости разработать международный план вакцинации от COVID-19, чтобы уже в первой половине 2022 года прививку от коронавирусной получили 70% населения Земли.