Москва, 13 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе, ресторанах и магазинах могут быть дополнены нормой о гражданах с высоким титром антител, считает член Совфеда Владимир Круглый.

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«Возможно, понадобится внести поправки, которые касаются выдачи QR-кодов тем людям, которые переболели (COVID-19 — ред.) и имеют высокий титр антител», — цитирует ТАСС сенатора.

Парламентарий обратил внимание на то, что лицам с высоким титром антител врачи не рекомендуют прививаться, а со времени заболевания при сохранении высокого уровня антител может пройти больше, чем шесть месяцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законопроектов о QR-кодах на транспорте, в кафе, ресторанах и магазинах правительство РФ внесло в Госдуму. Предполагается, что антипандемийные нормы будут действовать с 1февраля по 1 июня 2022 года.

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