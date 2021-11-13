Москва, 13 ноября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Введение обязательных QR-кодов, особенно на транспорте, в такой огромной стране, как Россия — чистое безумие, считает экс-депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

Пресс-служба правительства Ивановской области Самолет

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"А если учесть всю косность нашей бюрократической системы, то это уже будет чистейшее вредительство», — отметила Ганзя в Facebook.

«Люди не верят власти. А, значит, не поверят и вакцине. Замкнутый круг. Чем больше действующая власть старается убедить граждан в необходимости вакцинации, тем большее неприятие встречают эти старания в народе», — рассуждает она.

Таким образом экс-депутат Госдумы объяснила использование «хорошо проверенных репрессивных мер».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пакет законопроектов, направленных на введение QR-кодов на транспорте, в кафе, ресторанах и магазинах, правительство РФ внесло в Госдуму, нижняя палата парламента готова оперативно рассмотреть пакет мер, призванных сохранить здоровье и жизни граждан.

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