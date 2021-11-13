Вашингтон, 13 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Одна из стран — участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заблокировала предложение провести форум в США в 2023 году, сообщила 12 ноября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Dmthoth АТЭС

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Её попросили прокомментировать публикацию в газете Politico, в которой утверждалось, что предложение президента США Джо Байдена заблокировала Россия. Псаки ответила, что «не собирается подтверждать, какая именно экономика» не присоединилась к общему консенсусу.

«Мы надеемся, что мы выйдем из этой тупиковой ситуации и сможем продолжить позитивную динамику экономического сотрудничества в рамках АТЭС», — сказала пресс-секретарь.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В этом году саммит прошёл 12 ноября в онлайн-формате под председательством Новой Зеландии. На нём участники обсудили вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года.