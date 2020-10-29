12 Ноября
 
17:07

Путин сформулировал главный принцип для формирования климатической повестки

Все договорённости по поводу изменения климата должны учитывать весь комплекс сопутствующих вопросов экономического и социального развития. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

17:02

Россия и дальше будет помогать с вакцинами нуждающимся странам — Путин

Помощь нуждающимся в вакцине от COVID-19 странам будет и дальше оказывать Россия, 12 ноября сообщил президент РФ Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

17:01

Россия выступает против протекционизма в мировой торговле — Путин

Россия не поддерживает политически мотивированные ограничения в мировой торговле. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

16:58

Путин не исключил появление новых опасных штаммов коронавируса

Коронавирус ещё далеко не побеждён, поэтому государствам мира надо задумываться о координации действий в борьбе с эпидемией. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

16:53

Путин предупредил, что могут появиться более опасные штаммы COVID-19

О вероятности появления новых, более опасных штаммов коронавируса заявил 12 ноября президент РФ Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

16:52

Президент России Владимир Путин на саммите АТЭС. Цитата из видео. kremlin.ru

16:52

На повестке дня саммита, проходящего под председательством Новой Зеландии, — вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года.

16:51

Путин заявил, что Россия вернулась на допандемийный уровень по росту ВВП

По росту ВВП Россия вернулась на тот уровень, который был у неё до объявления пандемии коронавируса, 12 ноября сообщил президент страны Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

16:47

Путин призвал ВОЗ помочь ускорить процедуру признания вакцин

В настоящее время борьба с коронавирусом осложняется неготовностью стран мира к взаимному признанию вакцин. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

16:39

Россия вернулась на допандемийный уровень роста — Путин

Темп роста экономики России может достичь в 2021 году 4,7%. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

16:30

Глобальная экономика выходит из пандемического кризиса — Путин

Мировая экономика уверенно перешла к восстановлению после кризиса 2020 года. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

16:29

Выступая по видеосвязи на саммите АТЭС, Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения, и не исключил, что могут появиться новые, еще более опасные штаммы этой инфекции.