Президент России Владимир Путин 12 ноября по видеосвязи примет участие в очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает пресс-служба Кремля.

Саммит проходит под председательством Новой Зеландии. «В ходе саммита планируется обсудить вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также определить ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года», — говорится в сообщении.

Также в рабочем графике президента участие в Международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021, организованной Сбербанком.

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