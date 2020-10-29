Путин сформулировал главный принцип для формирования климатической повестки
Все договорённости по поводу изменения климата должны учитывать весь комплекс сопутствующих вопросов экономического и социального развития. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.
Россия и дальше будет помогать с вакцинами нуждающимся странам — Путин
Помощь нуждающимся в вакцине от COVID-19 странам будет и дальше оказывать Россия, 12 ноября сообщил президент РФ Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.
Россия выступает против протекционизма в мировой торговле — Путин
Россия не поддерживает политически мотивированные ограничения в мировой торговле. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.
Путин не исключил появление новых опасных штаммов коронавируса
Коронавирус ещё далеко не побеждён, поэтому государствам мира надо задумываться о координации действий в борьбе с эпидемией. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.
Путин предупредил, что могут появиться более опасные штаммы COVID-19
О вероятности появления новых, более опасных штаммов коронавируса заявил 12 ноября президент РФ Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.
На повестке дня саммита, проходящего под председательством Новой Зеландии, — вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года.
Путин заявил, что Россия вернулась на допандемийный уровень по росту ВВП
По росту ВВП Россия вернулась на тот уровень, который был у неё до объявления пандемии коронавируса, 12 ноября сообщил президент страны Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.
Путин призвал ВОЗ помочь ускорить процедуру признания вакцин
В настоящее время борьба с коронавирусом осложняется неготовностью стран мира к взаимному признанию вакцин. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.
Россия вернулась на допандемийный уровень роста — Путин
Темп роста экономики России может достичь в 2021 году 4,7%. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.
Глобальная экономика выходит из пандемического кризиса — Путин
Мировая экономика уверенно перешла к восстановлению после кризиса 2020 года. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.
Выступая по видеосвязи на саммите АТЭС, Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения, и не исключил, что могут появиться новые, еще более опасные штаммы этой инфекции.