Москва, 13 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте предотвратит появление новых штаммов коронавируса. Такое заявление сделал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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Учёный пояснил, что люди без QR-кодов, то есть не прошедшие вакцинацию от COVID-19, не смогут находиться в местах массового скопления людей. Следовательно, такие люди не смогут сами заразиться и не заразят коронавирусом других. Соответственно, у новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19 не будет шансов на появление в результате размножения и передачи возбудителя болезни.

Ранее ИА REGNUM сообщало об установлении в России переходного периода для повсеместного введения QR-кодов. Это будет сделано для того, чтобы граждане успели привиться от COVID-19 и получить соответствующие сертификаты.