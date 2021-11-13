Гавана, 13 ноября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Посещающие Кубу туристы получат возможность привиться от коронавируса созданными на Острове Свободы вакцинами. Об этом президент республики Мигель Диас-Канель 12 ноября заявил в эфире государственного телевидения.

baetzpetra Пальма на острове Куба

на Кубе от COVID-19 местными препаратами «Туристы, желающие привиться на Кубе, смогут это сделать. У нас есть все возможности для этого процесса».

По его словам, власти уже располагают информацией о группах туристов, намеренных приехать на Кубу с этой целью, «а их встретит красивый и тихий остров».

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В настоящее время Минздрав Кубы ведёт переговоры с ВОЗ о международном признании вакцин Abdala и Soberana 02, эффективность которых в ходе клинических испытаний достигла 92,28% и 91,2% соответственно.

Напомним, что Куба намерена полностью открыть остров для туристов 15 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19.

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