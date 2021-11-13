Веллингтон, 13 ноября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 177 зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Christoph Strässler Новая Зеландия

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Отмечается, что 175 инфицированных выявили непосредственно на территории страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 5371. При этом всего с начала пандемии в стране выявили 8121 носителя коронавируса.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 93 пациента с COVID-19. Из них девять помещены в палаты интенсивной терапии. Ведомство уточняет, что к 13 ноября в Новой Зеландии полностью привились против COVID-19 не менее 80% жителей.