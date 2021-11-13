Куала-Лумпур, 13 ноября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявил 6517 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малазийской территории достигло 2 535 338. Также за минувшие сутки в стране скончался еще 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии жертвами осложнений COVID-19 стали 29 576 человек.

В настоящее время в королевстве числится 64 277 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Уточняется, что 543 пациента находятся в палатах реанимации, из них 268 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом полностью привились от COVID-19 75,9% жителей Малайзии.