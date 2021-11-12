Вашингтон, 13 ноября, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Ситуация в Белоруссии вызывает очень сильное беспокойство у властей США. Об этом заявил американский президент Джо Байден, 12 ноября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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По его словам, Вашингтон уже уведомил Москву и Минск о своей реакции на процессы у белорусско-польской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии может привести к дестабилизации в странах Восточной Европы. 10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил белорусские власти в том, что они используют мигрантов как оружие для атаки на своих западных соседей.

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