Москва, 13 ноября, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Правительство России планирует установить переходный период при введении QR-кодов, чтобы граждане успели сделать прививку от COVID-19 и оформить соответствующие документы. Об этом 12 ноября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

Kremlin.ru Татьяна Алексеевна Голикова

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Обязательным использование QR-кодов может стать с принятием в России соответствующих поправок в законодательство. По словам Голиковой, переходный период для запуска нововведений в полном объёме продлится до 1 февраля 2022 года.

«Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года», — объяснил вице-премьер.

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Нормы будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года. В правительстве России рассчитывают, что к лету следующего года в стране удастся достигнуть коллективного иммунитета в 80 процентов.