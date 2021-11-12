Бишкек, 13 ноября, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Партия российской вакцины от коронавриусной инфекции «Спутник Лайт» была доставлена из России в Киргизию 12 ноября, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке.

Посольство России в Киргизии Прибытие груза

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Республика получила 200 тысяч доз препарата в качестве гуманитарной помощи. Ранее российское правительство выделило $1,2 млн на приобретение этой вакцины для Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье ожидает нового поступления вакцины от COVID-19 из России, в котором в Тирасполь должно прибыть 200 тыс. доз «Спутника V».

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