Рим, 12 ноября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. При выборе между обязательной вакцинацией для отдельных категорий населения и новыми ограничительными мерами для всех следует предпочесть первый вариант, заявил в пятницу, 12 ноября, заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Едва ли можно считать справедливым, что привитые граждане должны жить со все большим количеством ограничений «благодаря» действиям меньшинства, которое прививаться не хочет, добавил он.

В настоящее время в Италии привиты от коронавируса двумя дозами вакцины около 75% граждан. С декабря 2021 года гражданам старше 40 лет начнут делать третьи прививки.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу.