Рим, 12 ноября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Власти и граждане Италии должны «сыграть на опережение» и предотвратить очередную волну коронавируса третьими прививками, заявил в пятницу, 12 ноября, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Пока Италия относится к той части ЕС, где число зараженных растет медленно; чтобы ситуация не ухудшилась, надо прививаться быстрее, подчеркнул он.

В настоящее время в Италии привиты от коронавируса двумя дозами вакцины около 75% граждан. С декабря 2021 года гражданам старше 40 лет начнут делать третьи прививки.