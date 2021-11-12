Рим, 12 ноября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса в Италии фактически остановлена, передает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 12 ноября.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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За последнюю неделю первые прививки сделали менее полумиллиона человек, что значительно ниже, чем в сентябре-октябре 2021 года и ранее.

Властям так и не удалось привлечь к вакцинации граждан старше 50 лет, из 2,7 миллионов непривитых граждан этой категории за неделю вакцинировались лишь 127 тысяч человек.

В настоящее время в Италии привиты от коронавируса двумя дозами вакцины около 75% граждан.