Москва, 12 ноября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Конфликт между ЕС и Белоруссией может стать еще более острым, если стороны не пойдут на переговоры. Об этом 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Миграционный кризис

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«Если в ближайшие недели давление на Белоруссию и РФ будет лишь усиливаться, и никакого реального диалога с Белоруссией вестись не будет, то конфликт приобретёт ещё более острые формы», — заявил эксперт.

«Вообще, этот кризис — только первая ласточка грядущих драматических конфликтов, похожих на процесс падения Римской империи», — заключил Борисов.

Напомним, что эскалация миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС осуждалась в телефонном разговоре между и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным 11 ноября.