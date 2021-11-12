Москва, 12 ноября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши помимо негативных имеет и позитивные стороны для Евросоюза. Об этом 12 ноября заявил политик из Германии Вальдемар Гердт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По мнению политика и бывшего депутата Бундестага ФРГ, этот кризис позволил Евросоюзу наконец то начать оберегать свои границы от нелегальных мигрантов. И спасибо за это нужно сказать Минску.

«Дело не в этих 2 тыс. беженцев, которые можно принять, и экономика это выдержит. Но за этими 2 тысячами последуют 20, 30 40 и 50 тысяч. Лукашенко — красавец. Он сделал то, что мы за четыре года не смогли сделать в парламенте. Он заставил Евросоюз защищать свои границы. Это отлично. Это не хорошо для беженцев, но мы рады, что мы в состоянии показать, что этот государственный конгломерат способен охранять свои границы», — сказал Гердт.