Москва, 12 ноября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В Германии знают, что за кризисом на польской границе стоит белорусский лидер, а не кто-то еще. Об этом 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«В Германии прекрасно осведомлены о том, что Лукашенко — не марионетка Кремля, он самостоятельный и никем не управляемый. Иллюзий у немцев нет», — заявил эксперт.

«Но у Германии, точнее, у Евросоюза, нет выбора. Там натуральная паника», — пояснил политолог.

«Экологически чистая каша в головах брюссельских евробюрократов не позволяет им адекватно реагировать на нестандартные вызовы», — заявил Борисов.

«Миграционный кризис 2015 года Европа купировала миллиардными откупными Реджепу Эрдогану. Но этот рецепт в отношении Лукашенко не подходит, слишком унизительно для Европы. К тому же Лукашенко нужно совсем другое — легитимация своей власти», — заключил политолог.

Напомним, что в ноябре на белорусско-польской границе разразился миграционный кризис, который привел к обострению отношений между ЕС и Белоруссией.