Москва, 12 ноября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Введение QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах позволяет сохранить жизнь и здоровье противников вакцинации от COVID-19. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

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"Могу точно сказать, что вот эти самые сертификаты позволяют сохранить жизнь и здоровье самим антиваксерам, потому что они действительно позволяют прервать ту цепочку заражений и сохраняют их жизнь и здоровье», — сказал Хубезов.

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Источник агентства сообщил, что законопроекты правительства РФ о введении QR-кодов комитет Госдумы по охране здоровья может рассмотреть на следующей неделе. В Совфеде также готовы оперативно принимать законы.