Москва, 12 ноября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Миграционная политика Берлина чревата серьезными проблемами для всех стран европейского континента. Об этом 12 ноября заявил политик из Германии Вальдемар Гердт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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По его словам, позиция канцлера Германии Ангелы Меркель, активно принимавшей беженцев, была серьезной ошибкой.

«Я считаю это ошибка, которая спровоцировало то, что происходит сейчас. Мы заложили бомбу замедленного действия под европейской цивилизацией. Не только под Германией. Если Германия падет на колени, в эту воронку она затянет и Россию. Это платежеспособны клиент и, думаю, не в интересах России, чтобы мы скатились в беспорядки и гражданскую войну», — сказал Гердт.